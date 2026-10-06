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FBI's Zeeko Zaki On OA's Shady Strike Team Gig In Season 9 Premiere: 'The Longer You Stay In The Fire, The Easier It Is To Burn'

FBI's Zeeko Zaki On OA's Shady Strike Team Gig In Season 9 Premiere: 'The Longer You Stay In The Fire, The Easier It Is To Burn'

The FBI comes face to face with OA's strike team in the CBS procedural's season premiere. Here, Zeeko Zaki weighs in on the tense opening hour.

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