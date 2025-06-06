Страшно классные десерты для настоящих ведьм

Изящные и нежные торты да печенья видели уже все, ничем удивить, кроме как вкусом, они уже не могут. А как насчет по-настоящему атмосферных и даже немного пугающих десертов, при виде которых не знаешь, то ли есть их, то ли священника вызывать? .