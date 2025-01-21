Овечкин заявил о сложности своей работы по взятию рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во вторник, 21 января, рассказал, что ему непросто даются голы, поскольку приходится играть против очень сильных защитников.
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