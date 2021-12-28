В Рождественскую ночь 7 января 2022 года к пяти храмам Самары пустят автобусы

К 02:00 в пятницу, 7 января, предоставят 5 автобусов, следующих из: Покровского кафедрального собора, Храма во имя Апостолов Петра и Павла, Храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского собора, Софийского собора.