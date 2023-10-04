Юлия Проскурякова: справиться с переживаниями из-за болезни мужа помогла работа

Певица и актриса Юлия Проскурякова впервые высказалась о болезни своего супруга Игоря Николаева. Справиться с переживаниями артистке помогла работа, в этот период Проскурякова снималась в картине «Детектив на все руки — 2».
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