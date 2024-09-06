Проект разведывательных и ударных БПЛА «Прыгун-1» Подготовка БПЛА «Прыгун-1» к взлетуРоссийская промышленность активно осваивает и внедряет новые для себя концепции беспилотных авиационных систем.
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Проект разведывательных и ударных БПЛА «Прыгун-1» Подготовка БПЛА «Прыгун-1» к взлетуРоссийская промышленность активно осваивает и внедряет новые для себя концепции беспилотных авиационных систем.
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