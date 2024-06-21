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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Открытое первенство г.Бобруйска по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-2011гг.р и младше, под девизом ´Молодёжь за зд...

Открытое первенство г.Бобруйска по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-2011гг.р и младше, под девизом ´Молодёжь за зд...

Открытое первенство г.Бобруйска по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-2011гг.р и младше, под девизом ´Молодёжь за здоровый образ жизни´18 июня 2024 года на стадионе ´Спартак´ прошло открытое первенство города Бобруйска по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2010-2011,2012-2013 гг.

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