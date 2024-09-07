Зеленский: «Жалею, что не могу ударить по Кремлю»

Зеленский сделал очередное громкое заявление о России, которое не принесло должного эффекта. Тем самым лидер киевского режима пытается выпросить новую помощь? Президент Украины Владимир Зеленский стал все чаще гастролировать по Европе и выступать там с громкими заявлениями.