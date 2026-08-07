Oil in a very sensitive technical area Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! Leveragemanic I’m on TradingView for the past 10 years but from now on I want to be serious and better about my published content, I’m a good trader but not a good writer my apologies in advance as English is not my native language.
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