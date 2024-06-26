Индия призвала к радикальным реформам Совбеза ООН

Реформировать Совет Безопасности, расширив категории постоянных и непостоянных членов, призвал постоянный представитель Индии при ООН Пратик Матхур на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ежегодному докладу Совета Безопасности ООН, 26 июня сообщает The Economic Times.
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