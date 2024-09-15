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Стала известна дата празднования Сагаалгана в 2025 году в Забайкалье

Стала известна дата празднования Сагаалгана в 2025 году в Забайкалье

Праздник Белого месяца в следующем году в Забайкалье будут праздновать в марте. Соответствующее постановление подписано заместителем губернатора края Александром Костенко и опубликовано на официальном портале правовой информации.

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