Стала известна дата празднования Сагаалгана в 2025 году в Забайкалье

Праздник Белого месяца в следующем году в Забайкалье будут праздновать в марте. Соответствующее постановление подписано заместителем губернатора края Александром Костенко и опубликовано на официальном портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии