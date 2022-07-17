Президент України Володимир Зеленський (архівне фото) Президент України Володимир Зеленський звільнив голову СБУ та генпрокурора країни За словами Зеленського, понад 60 співробітників відомств, які раніше очолювали ці особи, працюють проти України на окупованій Росією території Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері в неділю видав накази про звільнення голови Служби державної безпеки та генерального прокурора […] Сообщение Президент України Володимир Зеленський звільнив голову СБУ та генпрокурора країни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.