Сергачев возобновил тренировки на льду после травмы

Российский защитник «Тампы‑Бэй» Михаил Сергачев возобновил тренировки на льду после повреждения. 25-летний хоккеист получил травму в середине декабря в матче с «Сент‑Луисом», когда в левую ногу хоккеиста попала шайба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии