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Закон, порядок, государство

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На Тихоокеанском флоте проведено показное занятие по переводу техники на летний период эксплуатации

На Тихоокеанском флоте проведено показное занятие по переводу техники на летний период эксплуатации

Занятие прошло под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. .

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