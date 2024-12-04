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В Москве зарегистрировали почти 200 новых жилых домов в 2024 году

В Москве зарегистрировали почти 200 новых жилых домов в 2024 году

В январе — ноябре в столице Росреестр поставил на кадастровый учет 187 многоквартирных домов. Первую тройку административных округов по количеству зарегистрированных зданий составили ВАО, ТиНАО и ЗАО С начала 2024 года на кадастровый учет в Москве поставили 187 многоквартирных жилых домов общей площадью 8,5 млн кв.

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