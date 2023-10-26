В Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине

Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что власти Украины, несмотря на создание электронной системы учета военнообязанных в стране, не имеют четкого представления о численности мобилизационного ресурса.