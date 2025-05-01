На Крымском мосту образовалась пробка из двух тысяч автомобилей

Более двух тысяч автомобилей выстроились в очереди у Крымского моста со стороны Кубани в первый день майских праздников, время ожидания составляет около четырех часов, пишет оперативный канал о ситуации на подходах к мосту.
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