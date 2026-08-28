Бабушкина вместе с земляками возложила цветы с историей к памятнику павшим воинам. Фото

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе рабочей поездки в Камышловский городской округ и район присоединилась к акции «Цветы героям», которую она запустила весной этого года.
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