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ИА Регнум

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Мишустин призвал сделать отечественные автомобили доступными для россиян

Мишустин призвал сделать отечественные автомобили доступными для россиян

Отечественные автомобили должны стать доступными для широкого круга россиян. Власти должны оказывать поддержку предприятиям автопрома в условиях внешних санкций.

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