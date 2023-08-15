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Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом»: «Ну что значит спасли? В 1-м тайме зенитовцы доминировали, должны были три забить. Еще не в форме, перегуляли, видимо»

Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом»: «Ну что значит спасли? В 1-м тайме зенитовцы доминировали, должны были три забить. Еще не в форме, перегуляли, видимо»

Матч 4-го тура Мир РПЛ завершился победой клуба из Петербурга со счетом 2:0. «Эпизод с попаданием мяча в руку Эраковичу? Телевидение подтвердило, был ВАР, все показали.

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