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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гулин выиграл 15-тысячник в Анталье

Гулин выиграл 15-тысячник в Анталье

На пути к финалу он не отдал ни сета и в матче за титул обыграл Алексея Крутых (7:6(3), 6:4). Для россиянина это второй титул в сезоне и четвертый в карьере.

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