Аналитик Джерми: Россия никогда не блефовала и доказала несостоятельность НАТО

Геннадий Бережнов

Запад совершил большую ошибку, проигнорировав интересы России. Однако они думают иначе и хотят свой шанс, покончить с Россией, использовать. Так же и Трамп думает, но это хитрый рыжий лис и будет буровить что он Путина уважает, но делать будет то, что задумал! И нам нужно менять своё отношение - это война и всё должно быть подчинено во имя Победы России!