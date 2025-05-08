Запад совершил большую ошибку, проигнорировав интересы России. Она сделала все, чтобы отстоять национальную безопасность, и продемонстрировала миру несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.
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