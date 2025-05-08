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Аналитик Джерми: Россия никогда не блефовала и доказала несостоятельность НАТО

Аналитик Джерми: Россия никогда не блефовала и доказала несостоятельность НАТО

Запад совершил большую ошибку, проигнорировав интересы России. Она сделала все, чтобы отстоять национальную безопасность, и продемонстрировала миру несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми на YouTube-канале  Daniel Davis/Deep Dive.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Запад совершил большую ошибку, проигнорировав интересы России. Однако они думают иначе и хотят свой шанс, покончить с Россией, использовать. Так же и Трамп думает, но это хитрый рыжий лис и будет буровить что он Путина уважает, но делать будет то, что задумал! И нам нужно менять своё отношение - это война и всё должно быть подчинено во имя Победы России!
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