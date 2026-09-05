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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов – игрокам ЦСКА после 2:1 с «Зенитом»: «Вы доказали, что вы большие футболисты, надо просто переть дальше. Очень много молодых, но это наш путь, у Всевышнего на нас свои планы»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов произнес речь в раздевалке команды после победы над «Зенитом» (2:1) в 7-м туре РПЛ .

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