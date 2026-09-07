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Кубань аграрная. Тяжело приходится. Но нужно потерпеть...

Кубань аграрная. Тяжело приходится. Но нужно потерпеть...

Но есть, к счастью, и те, кто нарастил поголовье, имеет тысячу и более коров и получает прибыль. А это в условиях тотального безденежья вселяет хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне у животноводов.

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