Александр Цыбульский поздравил жителей Архангельской области с Днем Победы

Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чье детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Победы!Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чье детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Победы!9 мая 1945 года навеки вписано в историю Отечества, а подвиги и имена героев-победителей — воинов ….