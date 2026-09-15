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Царьград

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ФСВТС представит 494 экспоната на выставке в ЮАР в 2026 году

ФСВТС представит 494 экспоната на выставке в ЮАР в 2026 году

ФСВТС объявила о представлении русских экспонатов на выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в Претории.

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