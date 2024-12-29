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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз: «Играть без Леброна Джеймса невесело. Он приносит хаос в ряды соперника и спокойствие в наши»

Защитник стал одним из героев матча, набрав 26 очков, 6 подборов и 16 передач. «Нужно просто играть правильным образом, доверять нашему нападению, построенной нами системе.

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