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ИА Регнум

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Солист группы «БиС» сорвался с троса во время выступления в Москве

Солист группы «БиС» сорвался с троса во время выступления в Москве

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев сорвался с троса во время выступления в Москве. Инцидент произошел 19 сентября на первом большом концерте коллектива после воссоединения.

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