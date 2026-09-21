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Нечаев: «Новые люди» рассчитывают на 19 мандатов депутатов Госдумы

Нечаев: «Новые люди» рассчитывают на 19 мандатов депутатов Госдумы

«Новые люди» улучшили свой результат на выборах в Госдуму по сравнению с предыдущей кампанией 2021 года, заявил лидер партии Алексей Нечаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент RTVI.

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