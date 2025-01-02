Сальдо: Киев депортирует население из Херсона в рамках «псевдозаботы» Власти Киева проводят депортацию населения из оккупированной правобережной части Херсонской области, в том числе, из самого Херсона, заявил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости.
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