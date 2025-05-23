В Иннополисе ускорили сборку дронов на 50% при помощи дополненной реальности

Специалисты Центра беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза Университет Иннополис оптимизировали сборку беспилотных летательных аппаратов InnoVtol-3s, предназначенных для геодезии и мониторинга промышленных объектов, при помощи дополненной реальности.
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