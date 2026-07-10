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Поварёнок с лучшими рецептами

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Свекольный крем с бородинскими чипсами

Свекольный крем с бородинскими чипсами

Свекла, бородинский хлеб и фета - отличное сочетание для вкусной жизни. Чипсами можно зацепить свекольный крем и кушать закуску вместе с ложкой - съедобная ложка - это прикольно! В приготовлении такой изумительной закуски я использовала сковороду и разделочную доску ТМ Kukmara .

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