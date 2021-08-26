В России ожидается рост преступности из-за ситуации в Афганистане

В страну могут попасть не только беженцы, но и преступники.Из-за ситуации в Афганистане уже осенью в России может осложниться криминогенная обстановка, предупредил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
В страну могут попасть не только беженцы, но и преступники.Из-за ситуации в Афганистане уже осенью в России может осложниться криминогенная обстановка, предупредил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Свежие комментарии