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Кремль перекрыл вентиль: РФ ударила по Западу в разгар саммита НАТО

Кремль перекрыл вентиль: РФ ударила по Западу в разгар саммита НАТО

Путин принял решение, которое ударит по лидерам западных стран ПЕКИН, 11 июля, ФедералПресс. В Анкаре 7–8 июля состоялся саммит НАТО, где представители альянса обсуждали способы дальнейшего давления на Российскую Федерацию.

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Комментарии
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Галина Черныш
Какая хорошая новость!
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4 н.
Лев Добрый
А разве он нам НАМ плохие новости сообщал!!!👍👈👀
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4 н.
ХЛ
Халиуллина Лена
А почему мы вообще не прекратили всякие виды торговли со странами Запада,особенно с теми кто спонсирует Украину???
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4 н.