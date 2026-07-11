Путин принял решение, которое ударит по лидерам западных стран ПЕКИН, 11 июля, ФедералПресс. В Анкаре 7–8 июля состоялся саммит НАТО, где представители альянса обсуждали способы дальнейшего давления на Российскую Федерацию.
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