💉Какие операции чаще всего проводят в гинекологическом отделении Ливадийской больницы 90% операций в больнице проводят лапароскопическим методом.
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💉Какие операции чаще всего проводят в гинекологическом отделении Ливадийской больницы 90% операций в больнице проводят лапароскопическим методом.