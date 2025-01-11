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Зачем россиянам копать в Ираке, Египте и других странах? Два мнения

Зачем россиянам копать в Ираке, Египте и других странах? Два мнения

﻿Пишет Максим Меньшиков, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН и автор телеграм-канала «Иссык-Куль 2024»: «Почему российские археологи изучают памятники, относящиеся к нашей стране? нечего изучать? Средней Азии? Логические вопросы, я тоже задавался вопросы сверхъестественные другая научная или иная профессиональная деятельность, начинающая давать ответы на свои особенности Основная тема Появляется некая Метаархелогия.

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