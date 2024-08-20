Подразделение артиллеристов-десантников группировки "Днепр", в составе которого служит кубинский доброволец, с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожило замаскированную американскую гаубицу М777 украинской армии на правом берегу Днепра в херсонском направлении.
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