Проедаем почвенное плодородие. Учёный обеспокоен состоянием земли в России

От этого вопроса зависит продовольственная безопасность, отмечает профессор Юрий Лачуга.России повезло с землей, однако беспечное отношение может привести к тому, что нашим потомкам достанутся бедные неурожайные почвы.
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