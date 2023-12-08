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Проедаем почвенное плодородие. Учёный обеспокоен состоянием земли в России

Проедаем почвенное плодородие. Учёный обеспокоен состоянием земли в России

От этого вопроса зависит продовольственная безопасность, отмечает профессор Юрий Лачуга.России повезло с землей, однако беспечное отношение может привести к тому, что нашим потомкам достанутся бедные неурожайные почвы.

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