Лишние люди. Безумная соратница Зеленского призвала зарубежных украинцев сдавать свои паспорта

Скандальная украинская депутатка Марьяна Безуглая подтвердила, что у Незалежной много «лишних» граждан, и если несколько сотен тысяч или даже миллион из них откажутся от гражданства, у Зеленского горевать не будут.
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