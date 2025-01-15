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Несекретные материалы

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«Били весьма удачно»: в ходе массированного ракетного удара по Украине поражены НПЗ и газовое хранилище

«Били весьма удачно»: в ходе массированного ракетного удара по Украине поражены НПЗ и газовое хранилище

Российские войска осуществили массированный ракетный удар по ряду регионов Украины. В пусках задействованы шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, семь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и несколько МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на борту.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Нельзя ,так как Большие дяди дяде Вове а-та-та сделают
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18 час.
В
Владимир
Надо бить и по саязи и ТВ и интернету.
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16 час.
ИГ
Ирина Галивец
Бить, и почаще! До полного уничтожение укропов!
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11 час.

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