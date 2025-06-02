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Работа над ошибками от «Торпедо» и упреждающая работа «Спартака». Трансферный гид КХЛ

Работа над ошибками от «Торпедо» и упреждающая работа «Спартака». Трансферный гид КХЛ

Очень странным вышел первый день открытия дозаявок в КХЛ. Как правило, в этот день как из рога изобилия льются новости о громких подписаниях, однако на этот раз клубы в основном отчитывались о тех лидерах, кого удалось переподписать.

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