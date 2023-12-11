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Инструктор манежа ЮУрГУ ответит в суде за перелом позвоночника у шестилетнего ребенка

Инструктор манежа ЮУрГУ ответит в суде за перелом позвоночника у шестилетнего ребенка

В суд направили уголовное дело о получении шестилетним ребенком травмы на скалодроме в манеже ЮУрГУ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инструктора легкоатлетического манежа Южно-Уральского государственного университета.

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