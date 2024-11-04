ВЦИОМ: 61 процент россиян ощущает народное единство

За 12 лет сплоченность граждан выросла в три раза Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 60 процентов российских граждан чувствуют сплоченность и единение со своим народом.
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