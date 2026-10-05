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Юрист Толкачёв объяснил, как действует лимит на подарки педагогам

Юрист Толкачёв объяснил, как действует лимит на подарки педагогам

Профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачёв рассказал, что учителям можно дарить обычные подарки стоимостью не более 3 тыс.

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