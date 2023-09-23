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В США задумались о вынужденной капитуляции Украины

В США задумались о вынужденной капитуляции Украины

Hill: Украина должна смириться с мыслью о вынужденной капитуляции Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа.

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Комментарии
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Лев Добрый
БУРЯ!!! Скоро грянет БУРЯ - чёрной молнии подобной!😜👈👍👀
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15 час.
SI
Sergey Ivanov
То есть, это американцы должны предложить Украине подписать капитуляцию? А не кажется ли вам, господа идиот- патриоты, что это как- то унизительно для России? Или Россия настолько беспомощна, что сама готова лечь под США? Лишь бы оказаться сверху Украины.... Стыдно, господа! Стыдно свой позор называть «победой». Победа для России только в том, чтобы уничтожить само государство Украина! Ну, или оставить от него кусок- ее историческую землю «Гуляй- поле». А если мы без американцев не в состоянии справиться- то нехрена было и начинать. Тогда позор при себе бы остался.
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7 час.

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