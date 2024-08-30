Украинские формирования снарядами со шрапнелью обстреливают дома мирных жителей курского приграничья, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью «РИА Новости».
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