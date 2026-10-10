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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Соболева 8 голов в 10 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Краснодару» и делит с Глушенковым 1-е место в списке бомбардиров

Александр Соболев забил восьмой гол в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ .  Нападающий « Зенита » поразил ворота « Краснодара » в 10-м туре чемпионата России (3:1, второй тайм).

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