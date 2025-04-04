Турист попытался контактировать с изолированным племенем: Что случилось дальше

Американец был арестован за попытку контакта с изолированным племенем на острове в Индийском океане. В конце марта 24-летний Михаил Поляков, гражданин США, прибыл в столицу Андаманских и Никобарских островов, Порт-Блэр.
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