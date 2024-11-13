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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри набрал последние 12 очков «Уорриорз» в концовке победного матча с «Мэверикс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» набрал последние 12 очков команды в концовке. Рывок 12:3 в последние 3:08 игры принес «воинам» победу со счетом 120:117.

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