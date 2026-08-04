Israelis are emigrating en masse from the country — mass media

Israelis are emigrating from the country en masse. This is reported by The Times of Israel. The newspaper refers to the data of a study by experts from Tel Aviv University, published in early August 2026, according to which, a record level of emigration remains this year, which began to grow in 2023.
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